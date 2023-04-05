Изучают леса в море

В Черном море обитает более трехсот видов водорослей-макрофитов (с греческого — «крупнорастущие»), приспособленных к жизни на дне водоемов и на различных предметах, находящихся в воде. Некоторые из них знакомы севастопольцам с детства — они неотъемлемая примета столь любимых местными жителями каменистых пляжей. После осенних и зимних штормов сорванные с камней водоросли мягким ковром устилают берег. К летнему сезону их убирают, возвращая пляжам презентабельный вид.

О том, что же такое макроводоросли и какая от них польза, «Севастопольская газета» поинтересовалась у ученых отдела биотехнологий и фиторесурсов Института биологии южных морей. В разговоре приняли участие старшие научные сотрудники, кандидаты биологических наук Ирина Евстигнеева и Наталия Миронова, старший научный сотрудник, кандидат географических наук Татьяна Панкеева, младший научный сотрудник Ирина Танковская.

— Вы пришли к специалистам, которые занимаются изучением водорослей, ведущих придонный образ жизни, — сразу обозначили ученые. Они рассказали, что макроводоросли Черного моря делятся на зеленые, бурые и красные, и это разнообразие красок добавляет очарования нашему морю. Помимо водорослей, в состав донной растительности Черного моря входят и морские травы — высшие растения с цветками и семенами, возвратившиеся в море с суши.

Кто выбрасывает водоросли на пляж?

— Выбросы водорослей и трав на пляжах — это естественный процесс. Он настолько же естественен, как штормовая деятельность, которая этому способствует. В морской флоре происходит смена поколений, когда старые, обесцвеченные и полуразрушенные тела (талломы) водорослей заменяются молодыми. Наступает черед сбросить травам листья, в результате чего в море образуются их скопления, дополненные оторванными от субстрата макроводорослями. Все это и выбрасывается на берег штормами, — пояснила И.Евстигнеева.

Она же добавила, что имеются специалисты, которые изучают динамику образования штормовых выбросов и определяют их видовой состав, что важно с практической и научной точек зрения.

Матрасы, утеплители, стройматериалы

Не секрет, что скопление водорослей и трав в прибрежной полосе, особенно если речь идет о пляжах, — явление хоть и естественное, но довольно неприятное. Как правило, часть их гниет, распространяя специфический запах, фрагменты их талломов делают воду неприглядной для купания.

Между тем эти растительные наносы традиционно вызывали интерес у предприимчивых людей, которые старались найти им то или иное применение.

Что только не делают из водорослей и трав! Например, из взморника, или иначе зостеры, весьма распространенного в Каркинитском заливе. В народе взморник еще называют камкой. Было время, когда ею набивали износостойкие, препятствующие развитию сколиоза детские матрацы, использовали в качестве упаковочного материала, удобрения, утеплителя для ульев, подстилки для животных. Из взморника можно получать прочный картон, тонкую бумагу и шелковистую пряжу. В них содержатся вещества, которые образуют вязкие растворы, способные заменить яблочный пектин в производстве зефира и пастилы, рассказала И.Евстигнеева.

— В свое время в Красноперекопск приезжали люди, которые собирали на берегу выбросы трав вилами, вывозили и перерабатывали. Сейчас это делать запрещено, поскольку взморники занесены в Красную книгу Крыма, — уточнила биолог.

При явных плюсах практического применения есть и минусы: использование водорослей в качестве почвенной подкормки, помимо прямого назначения, приводило к рыхлению почвы, что хорошо, но также и к ее засолению, что плохо.

Так или иначе, но куда сейчас вывозят штормовые выбросы с пляжей и какова их дальнейшая судьба, ученым неизвестно. А на запрос «Севастопольской газеты» о том, как ГБУ «Парки и скверы» подготавливает городские пляжи к купальному сезону и что происходит с морской травой, выброшенной штормами на берег, в госучреждении ответили, что «очистка пляжной территории от водорослей проходит по фактической необходимости. Собранные отходы утилизируются». То есть попросту вывозятся на свалку.

Кладезь витаминов

Зато наши биологи точно знают, что любые водоросли — это кладезь витаминов, а также веществ, которые ни одно наземное растение не произведет.

Пример — альгинаты, или соли альгиновой кислоты, которые содержатся в бурых водорослях. Именно они образуют желеобразные растворы, спектр применения которых весьма широк. Альгинаты применяют для лечения язвы желудка, в качестве кровеостанавливающего и задерживающего всасывание радиоактивных веществ в кишечнике человека средства. В Черном море произрастают красные водоросли, включающие такие уникальные вещества, как агар и агароиды. Без них кожаные изделия не будут прочными, остановится производство вакцин и питательных сред для исследований в микробиологии и вирусологии.

Нередко на севастопольских пляжах можно встретить зеленую водоросль ульву жесткую. Многие называют ее морской капустой, но на самом деле это никакая не капуста, а морской салат.

— Наша ульва ничем не напоминает настоящую морскую капусту, произрастающую на Дальнем Востоке и на Сахалине. У нас ульва — это морской салат, так как по виду напоминает листовой салат. Было время, когда на прилавках магазинов можно было встретить такие консервы, как «Голубцы из морского салата» и «Морской салат с овощами в остром соусе». А еще как-то севастопольскими учеными был организован сбор ульвы для птицефабрик, где ее применяли в качестве пищевой добавки к птичьему корму. Это повышало прочность костей и яичной скорлупы, — продолжила беседу И.Танковская и тут же предупредила, что применение водорослей в качестве «домашнего» лекарства или пищи даже для животных требует большой осторожности. Относительно безопасными могут считаться водоросли, произрастающие в 20-30 км от основных источников загрязнения и прошедшие промывку в проточной пресной воде.

— Все это из-за еще одного свойства макроводорослей — концентрировать в себе вредные вещества, в том числе тяжелые металлы, содержащиеся в морской воде. На телах (талломах) водорослей оседает большое количество микроорганизмов, в том числе болезнетворных. Иногда на водорослях образуются трудно разлагаемые пленки. К слову, даже в гробнице Тутанхамона нашли не разложившуюся камку, — поддержала коллегу И.Евстигнеева.

Всё ли мы знаем о водорослях

Несмотря на кажущуюся изученность, макроводоросли и травы Черного моря исследованы не до конца.

Есть еще много участков даже в Севастопольском регионе, сведения о донных растениях которых относятся либо к прошлому веку и теперь требуют актуализации, либо их вообще нет.

— Например, насколько детально изучены водоросли, скажем, в Стрелецкой бухте? А ведь там тоже образуются береговые скопления морских растений, да и сама бухта испытывает антропогенный пресс. Исследование обитателей даже самой незначительной по размеру бухты дало бы понимание изменений окружающей среды, ведь водоросли выполняют в море средообразующую функцию. Они выделяют кислород, нейтрализуют вредные вещества, укрепляют морские берега. Последнее особенно относится к морским травам. Водоросли и травы можно сравнить с лесами на суше, поскольку именно они поддерживают нормальное для обитателей моря экологическое состояние, — поделилась Татьяна Панкеева.

Оказывается, по видовому составу макроводорослей можно оценить экологическую ситуацию в определенном районе моря.

Среди водорослей есть настоящие индикаторы, отражающие качество среды. Однако существует такая закономерность: чем что-то полезнее, тем его меньше. Был период, когда в ИнБЮМе пытались выращивать водоросли, создавая плантации прямо в море. По этой теме были написаны научные труды, но...

Нерентабельные морские огороды

Создание водорослевых плантаций в свое время стало мировой тенденцией, однако в целом затеянное мероприятие оказалось неудачным.

— Мы через это все прошли, но, как показал собственный и мировой опыт, выращивание водорослей оказалось дорогим и нерентабельным. В Черном море нет такого количества водорослей, чтобы обеспечить посадочный материал. Также наши бухты недостаточно изолированы. После многочисленных экспериментов научное сообщество сошлось на целесообразности культивирования водорослей в странах Юго-Восточной Азии — в районе Вьетнама, Филиппин. Там есть дешевая рабочая сила и сам процесс выращивания в силу климатических особенностей проще, — сообщила Н.Миронова.

Среди объектов аквакультуры можно назвать грацилярию, являющуюся сырьем для получения знаменитого агара. Эту водоросль тоже попытались выращивать в естественных условиях Черного моря, но потом нашли способ искусственного получения заменителя агара. И это важно, поскольку речь идет о веществе, незаменимом, в частности, при производстве не выцветающих тканей, не черствеющего хлеба и не расслаивающегося майонеза. Агар используют, том числе, в военной промышленности, так как он входит в состав пороха. Важность агара и его заменителей заставляла государства тратить на их покупку в 60-80-х годах прошлого века до 20 тысяч долларов золотом.

Кое-что о границах и охране

В Черном море усилиями ученых организована охрана донных водорослей и трав, поскольку в последние годы их запасы сократились, изменились границы обитания.

Ученые обнаружили, что, если раньше граница распространения макрофитов (водоросли и морские травы) проходила на глубине 25 метров, то сегодня этот уровень поднялся до 10 или 15 метров, а иногда даже до пяти. Эти обстоятельства накладывают на ученых обязательства по охране морских растений, чем и занимается отдел биотехнологий и фиторесурсов.

— Мы регулярно проводим мониторинговые исследования на охраняемых акваториях Севастополя. На сегодня к ним относятся два природных заказника с морской акваторией: Караньский и у мыса Айя. Еще есть четыре памятника природы регионального значения — это прибрежные аквальные комплексы у мысов Лукулл, Фиолент, Сарыч и в районе Херсонеса Таврического. Интересно, что морская акватория этих объектов составляет 90%, именно поэтому мы проводим здесь исследования видового состава, ресурсного потенциала водорослей и ландшафтного разнообразия морских биотопов, — рассказала Т.Панкеева.

По ее словам, материал для исследований ученым доставляют из морских глубин водолазы. После обработки отобранных ими проб делаются определенные заключения о состоянии акватории и ее обитателей в современных условиях.

— Черноморские макроводоросли: стилофора нежная и филлофора курчавая внесены в Красную книгу РФ, еще девять видов — в Красной книге Севастополя. Все они требуют охраны! Это генофонд нашего подводного растительного мира, который мы обязаны сохранить. Не будет его — не будет и моря, — заключила Т.Панкеева.