Аварийное общежитие просят расселить

На аварийное здание на ул.Горпищенко обратили внимание следователи Следственного комитета. Они изучат всю документацию по дому и дадут оценку действиям и бездействиям чиновников Севастополя.

Проверка была организована после мониторинга социальных сетей. В «Черном списке Севастополя» отчаявшийся житель написал, что в общежитии ни разу не проводился капитальный ремонт. С аварийным домом особенно контрастирует шикарное Севастопольское кадетского училище Следственного комитета.

«Потолок просто отваливается кусками, и несколько раз жильцы дома едва не стали жертвами обвала. Фасад дома — полнейшая катастрофа... стены обваливаются, все трубы наружу, обогреваем улицу! Не так давно прорвало трубы, была колоссальная утечка воды, мы звонили круглосуточно в водоканал в течение трех недель, но никто ничего не смог сделать», — сообщил севастополец. В подъездах общежития управляющая компания не делает уборку, а асоциальные жильцы «не стесняются справлять нужду и кидать шприцы».

Автор выразил надежду, что их общежитие все-таки расселят.

«В рамках проверки следователями проводится осмотр дома, опрашиваются его жильцы. В ближайшее время будет истребована и изучена документация по данному объекту, дана оценка действиям должностных лиц, уполномоченных служб и организаций по разрешению проблемной ситуации», — сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета по Крыму и Севастополю.