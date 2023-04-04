Вопрос реставрации католического костела сдвинут с "мертвой точки"

Проектирование реставрации католического костела на площади Ушакова, или по крайней мере, исследование в этом направлении в ближайшее время будет начато. Об этом 4 апреля на сессии Законодательного собрания Севастополя заявила руководитель Севнаследия Ирина Масликова.

По ее словам, ей наконец-то удалось встретиться с представителем собственника.

Она также сообщила о заново полученном задании на проведение работ по сохранению объекта.

По словам И.Масликовой, все консультации, которые необходимы собственнику для оформления прав на земельный участок представитель собственника в Севнаследии получает. Речь идет об оформлении необходимых лицензий и видов работ.

«Я прошу с терпением отнестись к этому, реставрация этого объекта, я так понимаю, достаточно трудоемкое дорогостоящее мероприятие. Тем более, что это связано с религиозной организацией. Поэтому нужно просто набраться терпения. Но сейчас есть надежда, что все сдвинулось с «мертвой точки», – заверила депутатов Законодательного собрания глава Севнаследия.