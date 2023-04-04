В День здоровья приглашают на расширенную диспансеризацию

Во Всемирный день здоровья, который отмечают 7 апреля, поликлиники Севастополя приглашают пройти расширенную диспансеризацию, а также получить консультацию узких специалистов!

В поликлиниках Первой горбольницы можно пройти осмотр у терапевта, исследование ФЛЮ, маммографию, ЭКГ, антропометрию, анализ крови.

Дополнительно получить консультацию:

— в поликлинике №1 (ул.Адм. Октябрського, 19) — невролога, уролога, дерматолога и гинеколога;

— в поликлинике №2 (ул.Юмашева 4а), поликлинике №4 (ул.Супруна, 19) и поликлинике №5 (пл.Геннериха, 1) — невролога и гинеколога;

— в поликлинике №3 (ул.Бориса Михайлова 4) — офтальмолога, отоларинголога и гинеколога.

Время работы: с 9.00-14.00

Также, в поликлинике №1 в 10.00 в актовом зале будет проведено занятие в рамках «Школы сахарного диабета».

В поликлинике для взрослого населения Городской больницы №4 (ул.Леваневского, 25) можно будет пройти осмотр у терапевта, УЗИ сердца, органов брюшной полости, щитовидной железы и почек, дополнительно получить консультацию эндокринолога, невролога, уролога и гинеколога.

Время работы: с 8.00 до 15.00.

В поликлинике для взрослого населения Городской больницы №9 (ул.Мира, 5) можно будет пройти осмотр у терапевта, исследование ФЛЮ, УЗИ брюшной полости, маммографию, ЭКГ, антропометрию, анализ крови, дополнительно получить консультацию офтальмолога и гинеколога.

Время работы: с 9.00 до 14.00.

Предварительная запись не требуется!

Обратите внимание! Диспансеризация проводится только для прикрепленного населения.

Справка

75 лет на службе общественного здравоохранения

Каждый год 7 апреля во всем мире празднуют Всемирный День здоровья. В этот день традиционно обсуждаются самые острые проблемы здравоохранения, стоящие сегодня перед человечеством, проводятся мероприятия, которые мотивируют людей вести здоровый образ жизни и уделять больше внимания профилактике заболеваний.

В этот день в 1948 году была образована Всемирная организация здравоохранения.

ВОЗ была основана по коллективной инициативе стран мира для укрепления здоровья людей, поддержания безопасности в мире и служения интересам уязвимых групп населения, с тем чтобы каждый человек, где бы он ни находился, имел возможность достичь наивысшего уровня здоровья и благополучия.