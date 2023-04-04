Севастополь — вновь город с благоприятной средой

По итогам 2022 года Севастополь снова вошел в список городов благоприятных для проживания. Индекс качества его городской среды составил 195 баллов из 360 возможных.

В прошлом году Севастополь впервые получил такой статус, набрав 186 баллов. Городская среда считается благоприятной, если индекс качества составляет более 180 баллов.

Итоги конкурса опубликованы Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Индекс качества городской среды рассчитывается ежегодно Минстроем на основании данных от субъектов Российской Федерации, МВД, Минкультуры, Роспотребнадзора, Росстата, портала «Дом.РФ». Во внимание принимается 36 пунктов: безопасность, комфортность, эффективность управления, экологичность, современность и актуальность, идентичность и современность среды.

Рейтинг рассчитывается для 1117 городов. Исследование показало, что число населенных пунктов с благоприятной средой в стране составило 603 или 54%. При этом по сравнению с прошлым анализом 89% городов из участвующих в индексе, повысили свои баллы.

Самыми комфортными городами для проживания среди городов- миллионников признаны Москва (299 баллов), Санкт-Петербург (264) и Казань (216).

Среди крупных городов в тройку лидеров вошли Мытищи — 241 балл (Московская область), Грозный (241) и Тюмень (240).

В категории «Большие города, находящиеся в условно комфортном климате», первое место у города Реутов Московской области (268 баллов), второе — у Великого Новгорода (253) и Красногорска Московской области (252).

Среди средних и малых городов высокие баллы получили Кудрово — 261 балл (Ленинградская область) Котельники — 250 (Московская область) Зеленоградск — 250 баллов (Калининградская область), Можайск- 249 (Московская область), Иннополис — 249 (Республика Татарстан).

«Условно дискомфортный климат» не помешал Ханты-Мансийску набрать 247 баллов, Надыму (Ямало-Ненецкий автономный округ)- 245, а городу Кола (Мурманская область) — 243 балла.

В Крыму самый комфортный город — Алупка

В Республике Крым самые высокие баллы набрали Алупка (239), Алушта (217), Ялта (215), Армянск (208), Судак и Саки — по 198 баллов. Симферополь не вошел в число городов с благоприятной средой — он заработал всего 178 баллов, а Джанкой — 164 балла.