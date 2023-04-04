Просят отменить туалетную реформу

С таким предложением на заседании Законодательного собрания 4 апреля к и.о.заместителя губернатора Евгению Горлову от лица своих избирателей обратились депутаты Екатерина Бубнова и Антон Пархоменко.

— Никакой критики и мотивации не выдерживает введенная плата за пользование общественными туалетами. В Москве и Петербурге этот вопрос решается за бюджетный счет. Там сотни бесплатных общественных туалетов, а у нас такого блага цивилизации нет. Есть предложение отменить это нецивилизованное решение, — высказал наболевшее общественное мнение А.Пархоменко.

Коллегу поддержала депутат Екатерина Бубнова. Она попросила Е.Горлова рассказать о первых результатах проведенного эксперимента, как теперь работают туалеты и сколько денег они приносят в бюджет города.

— Если надо все монетизировать, то давайте предоставлять бизнес-планы: сколько планируется получать прибыли и как вы ее собираетесь тратить. Пусть это будет прозрачно, под контролем, — предложила парламентарий.

Е.Горлов в очередной раз заявил, что туалетная реформа — мера вынужденная, связанная с посягательствами вандалов на туалетную городскую инфраструктуру. В пример он привел многострадальный туалет в парке 60-летия СССР на пр.Ген.Острякова, где, не смотря на установленную антивандальную сантехнику, ее все равно разбили, а после ремонта — туалет сожгли.

— У нас там теперь круглосуточная охрана с видеонаблюдением, есть все необходимые средства гигиены, производится обслуживание сантехнического оборудования, — доложил Е.Горлов. Он напомнил, что в городе существует большая категория граждан, которым разрешено пользоваться общественным туалетом бесплатно: это многодетные семьи, ветераны, инвалиды и другие.

Чиновник отверг информацию о бесплатных общественных туалетах в Москве и Петербурге. Он специально эту тему изучал и знает, что все услуги там оплачиваются, и что такой рекордной льготной категории лиц для бесплатного пользования клозетами нигде кроме Севастополя нет. По его данным туалет на Приморском бульваре ежемесячно приносит в городской бюджет более 180 тысяч рублей, а для удобства севастопольцев там установлены терминалы для оплаты услуг по безналичному расчету.

— В туалетах установлены терминалы для безналичной оплаты. Мы потратили на это очень много времени. Я считаю все работает на современном уровне, — заявил и.о.замгубернатора.