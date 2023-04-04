Проект ремонта улицы Ленина и проспекта Нахимова согласуют с транспорниками и Севнаследием

Вопрос предстоящего ремонта улицы Ленина и проспекта Нахимова уперся в решение вопроса по организации транспортно-дорожной сети и сохранение памятников культурного наследия.

— Буквально на прошлой неделе у нас прошло заседание с проектировщиками. Предстоит работа по проекту в части сохранения памятников культурного наследия, в том числе многоквартирных жилых домов. Вопросы также возникли по организации улично-дорожной сети, их необходимо согласовывать с департаментом транспорта, — сообщил и.о.заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов на заседании заксобрания 4 апреля.

По его словам, речь идет также о троллейбусной сети, освобождении фасадов от растяжек и формировании самого узла дорожной сети и тротуаров.

— Уже нашли компромиссы в формировании улично-дорожной сети на проспекте Нахимова, после этого будет проведено обсуждение с жителями, затем проект будем заводить в экспертизу, — уточнгил Е.Горлов.

Он также сказал, что работа по подготовке к ремонту будет вестись по схеме, какая была применена при реконструкции улицы Большая Морская.