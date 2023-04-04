Подростка сбили на пешеходном переходе

Полиция Севастополя проводит проверку по факту наезда на подростка, переходившего улицу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

В воскресенье, 2 апреля, около 14 часов в дежурную часть ГИБДД поступила информация, что в районе дома №35 по пр.Острякова водитель автомобиля «Шкода» сбил подростка-пешехода и попытался скрыться.

Полицейские установили, что 51-летний водитель проехал на запрещающий сигнал светофора, когда по переходу уже начали движение пешеходы и допустил наезд на 12-летнего подростка. После ДТП водитель не остановился для оказания помощи потерпевшему, а свернул в ближайший двор, припарковал автомобиль и попытался уйти. Очевидцы происшествия не позволили ему скрыться: неравнодушные севастопольцы удерживали нарушителя до прибытия экипажа ДПС и вызвали скорую помощь пострадавшему.

Подростка доставили в детскую больницу, оказали необходимую медицинскую помощь, в госпитализации он не нуждался.

Установлено, что водитель в момент совершения ДТП находился в состоянии опьянения. На камеру он отрицал, что был за рулем, утверждая, что просто гулял с собакой и пил коньяк.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной и административной ответственности, в том числе за административные правонарушения в области дорожного движения.

Прокуратура Севастополя контролирует проведение проверки по факту ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний.