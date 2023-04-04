Пластиковая ива и буквы на пл.Восставших были сюрпризом

Высмеянные горожанами и быстро демонтированные арт-объекты — пластиковая «ива-пальма» и гигантские буквы — в реконструируемых скверах на пл.Восставших были сюрпризом и жестом доброй воли одного из предпринимателей Севастополя.

Об этом 4 апреля на заседании Законодательного Собрания все-таки сообщил и.о.заместителя губернатора Евгений Горлов. Он старательно пытался избежать прямого ответа на многочисленные вопросы депутатов: что произошло на пл.Восставших в канун 9-й годовшины Русской весны?

— По чьей инициативе и на каком этапе разработки на площади Восставших в проекте появились пластиковое дерево и буквы? Были ли затрачены средства на их установку и демонтаж? И будут ли эти арт-объекты установлены где-либо еще? — поинтересовалась у Е.Горлова депутат Екатерина Бубнова.

Ответ на неприятный вопрос бывший руководитель горхоза сформулировал оригинально.

— В проектных решениях на площади Восставших у нас сейчас установка альпийской горки и цветовое озеленение. Объекта, обозначающего дату рождения города Севастополя, сейчас на площади нет. Демонтажные работы оплачены не были, поскольку проект не был реализован. Оставшиеся конструкции будут использованы для новогоднего оформления. Проект будет реализован таким, каким был утвержден жителями нашего города, — ответил Е.Горлов.

Но попытка «заболтать» вопрос не удалась. Депутат Вячеслав Горелов подошел к теме с другой стороны.

— Иногда на худсовете мы по пять раз рассматриваем архитектурный облик какого-то сарая, который должен стоять где-то в севастопольской тмутаракани, а тут на одной из центральных площадей, игнорируя проектное решение, вдруг ни с того ни с сего появляется пластиковая пальма и надпись. Давайте мы будем, если необходимо принять решение коллегиально, собирать худсовет, — предложил В.Горелов.

В результате парламентского давления, Е.Горлов признался, что «ива и обозначение даты рождения Севастополя» было предложением одного предпринимателя. Такое признание вызвало эмоциональную реакцию Е.Бубновой, которая в своем выступлении в прениях, обвинила чиновника в волюнтаристской манере управления.

— По итогам этого года в вашей управленческой манере появилось новое качество — начальная форма волюнтаризма, — извинившись, заявила депутат и категорично добавила, что единолично нельзя принимать решения о том, как будут выглядеть знаковые, важные для всех горожан места города.

— Нельзя, чтобы городская территория воспринималась как чья-то личная вотчина. Мне бы хотелось, чтобы такие истории как на площади Восставших никогда больше не повторялись, и даже чтобы мысли не было такие китчевые вещи в знаковых местах устанавливать, — подытожила парламентарий.