Отказаться от платы за несуществующее отопление в подъездах будет непросто

И.о.заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов продолжает утверждать, что в некоторых севастопольских домах установлены радиаторы отопления в подъездах, за что с жителей многоквартирных домов продолжают взимать плату.

Об этом он в очередной заявил в Законодательном собрании Севастополя 4 апреля.

По его словам, в случае, если отопление отсутствует, жителям домов, а, вернее, их домовым комитетам, необходимо иметь соответствующую техническую документацию, которую они должны представить в Севтеплоэнерго в качестве подтверждения отсутствия в проекте дома централизованной системы теплоснабжения подъездов.

По его утверждению, в некоторых проектных решениях, в том числе в типовых пятиэтажках, где предусмотрено оконное остекление, должны устанавливаться батареи.

— Если в какой-то период они были демонтированы, надо представить в Севтеплоэнерго типовой проект, где из системы теплоснабжения исключат из места общего пользования в данном многоквартирном жилом доме, — сказал Е.Горлов.

Он также сообщил, что буквально на прошлой неделе проводил работу с управляющими компаниями и Госжилнадзором по организации такой работы. Е.Горлов пообещал, что вопрос будут решать.