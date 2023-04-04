Опять обещают благоустроить 50 «самых дружных дворов»

Ежегодные обещания благоустраивать по 50 дворов, начиная с 2020 года не выполнялись в полной мере. В качестве причин назывались ковидные ограничения, задержки в поставках материалов, их удорожание...

— Так когда же будут благоустроены придомовые территории, собственники которых честно поучаствовали в объявленных горхозом конкурсах и выиграли их? — этот вопрос 4 апреля в Законодательном собрании задал теперяшнему и.о.заместителя губернатора Севастополя Евгению Горлову депутат Вячеслав Камзолов.

— В прошлом году мы провели процедуру по определению подрядных организаций, которые благоустроят в этом году по данному проекту 50 дворов. Сейчас идет работа с населением по тем заявкам, которые поступили от собственников. Приходится проводить общие собрания, поскольку где-то либо председатели поменялись, либо желания людей в части формирования потребностей, что им необходимо на этих пятидесяти участках сделать, — привел еще одно объяснение Е.Горлов.

На это депутат попросил активизировать работу по данному направлению. По его словам, в департаменте городского хозяйства не уверены, что все объекты, запланированные на 2021-2022 год, будут реализованы в 2023 году.

— Прошу лично взять на контроль, так как это объекты очень востребованы жителями, и они очень ждут обещанного, — обратился к Е.Горлову народный избранник.