На газонах ларьки размещать не следует

Деньги на содержание парков и скверов надо зарабатывать, развивая экономику, а не размещая торговые палатки на цветочных газонах, прозвучало в стенах заксобрания Севастополя.

Не успели улечься страсти по поводу установки нестационарных торговых объектов (НТО) на газонах в парке Победы, как стало известно, что ларьки появятся в сквере им.Анны Ахматовой.

— Стоит ли гражданам беспокоится или нет? — спросили на заседании Законодательного собрания города у замгубернатора Севастополя Евгения Горлова. Он 4 апреля отчитывался о работе департамента городского хозяйства, которым руководил до последнего времени.

Оказалось, что планы такие существуют, а размещение торговых объектов в парках экономически обосновано. Есть установленные тарифы для предпринимателей на аренду таких торговых точек.

— Показательно, если брать объекты, размещенные в парках, то они приносят порядка 18 млн рублей в год. Это анализ экономический. Эти дополнительные средства можно спокойно использовать на реконструкцию паркового пространства, содержание парков. В том числе на улучшение цветочного оформления, малых архитектурных форм и ремонтных работ, — объяснил Е.Горлов.

По словам депутата Антона Пархоменко, который вместе с депутатом Вячеславом Гореловым подняли эту тему в стенах парламента, версия о том, что в городе нет денег на содержание парков, доверие не вызывает.

— У нас нашлись деньги, много миллиардов рублей, на то, чтобы эти парки построить: положить плитку, построить фонтаны, а сейчас оказалось, денег на их содержание нет, и мы вот должны там, на газонах, ставить ларьки. Я вас прошу это решение отменить как непопулярное, непрактичное, — предложил А.Пархоменко.

По мнению В.Горелова, деньги, которые город получает с НТО в парках — абсолютно не аргумент.

— Мы большие деньги вложили в реконструкцию и благоустройство общественных пространств, а теперь нужно натыкать везде НТО, куда будут подъезжать машины с товаром, высыпать мусор... Давайте будем экономику развивать и получать эти 18 млн рублей на обслуживание парков с экономики, а не с НТО на аллеях и газонах, — заметил В.Горелов.