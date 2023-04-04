На Фиоленте сделают тротуары и велодорожки

Обустройству тротуаров и велодорожек вдоль Фиолентовского и Монастырского шоссе ничего не препятствует, говорится в акте экспертизы проектной документации, подготовленном ООО «Крымский региональный центр археологических исследований».

Два контракта на проектирование были заключены осенью прошлого года с краснодарской компанией «Тракт». Подрядчик должен был подготовить проекты обустройства тротуаров и велосипедных дорожек на участке дороги «Севастополь – порт Камышовая бухта – мыс Фиолент» и трассы «5-й км Балаклавского шоссе – мыс Фиолент». После чего археологи исследовали, не повредит ли строительство тротуаров объектам археологического наследия.

«Устройство тротуаров и велосипедных дорожек на автомобильной дороге 67 Н-26 «Балаклавское шоссе – мыс Фиолент, км 0+050 – км 5+726 по капитальному ремонту» не создает прямой угрозы в отношении сохранности объекта культурного наследия», — сделали вывод эксперты.

Но вот к двум античным усадьбам следует отнестись бережно. Так, «Усадьба античного земельного надела №318» находится в районе пересечения Монастырского шоссе и безымянной асфальтированной дороги из балки Бермана. «Усадьба надела №323» (конец IV в. до н.э. – II в.) также расположена неподалеку, на расстоянии 15 метров от границ проектирования.

Древним усадьбам напрямую ничего не угрожает, но строителей необходимо предупредить, чтобы они не складировали мусор и не устанавливали строительные вагончики на расстоянии не менее пяти метров от территории усадеб. Также возможны риски с проездом тяжелой спецтехники и автотранспорта. Поэтому требуется разработать мероприятия по обеспечению сохранности античных наделов, говорится в документе.

Эксперты рекомендовали выполнить благоустройство территорий, прилегающих к объектам культурного наследия. Сделать это нужно после выполнения работ по устройству тротуаров и велосипедных дорожек.

На проект «Устройство тротуаров и велосипедных дорожек на автомобильной дороге 67 К-9 «Севастополь – порт Камышовая бухта – мыс Фиолент» также выдано положительное заключение. За границами территории проектируемого строительства расположены одиночный курган у Фиолентовского шоссе и курган в районе остановки «Автобат», «Усадьба» и «Линия укреплений французских войск на Гераклейском полуострове. 1855 гг. (участки)». Дорожникам рекомендовано соблюдать меры осторожности в отношении этих объектов.

В документации говорится, что ширина тротуаров составит около 2,25 метров, а ширина полосы велосипедной дорожки — при двухстороннем движении — один метр, при одностороннем — полтора.

Напомним, что в прошлом году, когда у Севастополя появилось дополнительное финансирование на ремонт дорог, было решено на Фиолентовском шоссе только обновить дорожное полотно и частично обустроить тротуары. Полностью пешеходной сетью должны заняться в 2023-м году. Это связано с необходимостью прокладки инженерных сетей в этом районе.