На демонтаж незаконных рекламных конструкций выделили 15 млн рублей

В этом году более 15 миллионов рублей запланировано на демонтаж незаконных рекламных конструкций. Об этом 4 апреля в Законодательном собрании сообщил и.о.заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов, отвечая на вопросы сразу двух депутатов — Василия Пархоменко и Романа Кияшко.

По их информации, практически все установленные на территории города рекламные конструкции являются нелигитимные и должны быть демонтированы. Однако, по их же данным, такая работа идет весьма неактивно.

— В 2022 году выявлены 394 факта незаконного размещения рекламных конструкций, по которым выданы предписания на демонтаж, — пояснил Е.Горлов. Он же добавил, что в настоящее время еще не завершены судебные процессы по установленным фактам незаконного размещения рекламных конструкций.

При этом Е.Горлов заверил, что в этом году суды по незаконному размещению рекламных конструкций, которые сейчас идет, должны завершиться, после чего горхоз приступит к реализации данного проекта, а именно к демонтажу и освобождению земель от незаконно установленных рекламных конструкций.

Так, согласно озвученной информации, примерно 15 элементов уже демонтированы.