Гранты фермерам не помогли

В Арбитражном суде Севастополя рассматриваются новые иски к фермерским хозяйствам по возвращению грантов. Истец — городской департамент сельского хозяйства и потребительского рынка.

В начале мая пройдет предварительное слушание по иску к главе фермерского хозяйства Виктору Панкову. Департамент требует вернуть почти два миллиона рублей гранта. Правда, грантополучатель в конце прошлого года пытался оспорить претензии чиновников. И суд пришел к выводу о необходимости привлечения к участию в деле уполномоченного по защите прав предпринимателей, сообщается на сайте Арбитражного суда Севастополя.

На начало апреля назначено предварительное слушание и по делу главы фермерского хозяйства Дмитрия Дацюка. Он должен вернуть четыре миллиона.

А в конце марта суд вынес решение о возвращении 15 млн рублей гранта с председателя правления сельскохозяйственного кооператива «Севастопольского фермера» Ивана Кальченко. Дополнительно ему придется заплатить госпошлину в размере почти 100 тысяч рублей. При этом И.Кальченко также пытался отстоять свою позицию, но ему это не удалось.

Деньги были перечислены «Севастопольскому фермеру» в конце 2019 года. Грант предоставлялся «на приобретение, строительство, ремонт, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке и подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции». Кооператив должен был купить трактор, экскаватор-погрузчик, мульчер (оборудование для измельчения),самосвал и пресс-подборщик тюковой, говорится в материалах суда.

На все эти нужды средств гранта не хватало, поэтому фермеры должны были использовать еще собственные и заемные средства. Кооператив присылал отчеты департаменту, но они оказались не достаточно полными.

В феврале 2022 года представители департамента выехали на предприятие и не обнаружили «имущества, приобретенного за счет средств гранта». В ответ кооператив прислал договоры купли-продажи техники и договор на строительство производственного комплекса. Но эти документы департамент также не устроили.

«По данным бухгалтерской отчетности СППССОК «Севастопольский фермер» не ведет деятельность, согласно бизнес-плану выручка от реализации продукции составляет всего 1000 рублей», написано в материалах дела. В итоге суд пришел к выводу, что сельскохозяйственный кооператив «систематически нарушает условия, цели и порядок предоставления гранта» и не предоставил «документы, подтверждающие факт освоения средств государственной поддержки в строгом соответствии с планом расходов гранта». Кроме того, сельхозпредприятие не использовало деньги «в срок 24 месяца с момента получения средств на лицевой счет кооператива, что является нарушением условия, цели и порядка предоставления гранта». И поэтому деньги придется вернуть.