Готовят обоснование строительства дороги через Арабатскую стрелку

В марте председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, комментируя свою поездку в Херсонскую область, сообщил ТАСС, что сухопутный коридор из новых регионов России в направлении Крымского моста и Краснодарского края намерены сократить примерно на 100 км, продлив дорогу по Арабатской стрелке. По словам спикера крымского парламента, дорога через косу, по которой он проехал, подходит для движения легковых автомобилей и грузовиков.

«Построим. Уже в планах есть, — сказал С.Аксенов, отвечая на вопрос ТАСС, планируется ли строительство дороги через Арабатскую стрелку. — Коллеги сейчас готовят технико-экономическое обоснование. Уже переговорили с врио губернатора Херсонской области Сальдо Владимиром Васильевичем, этот вопрос на федеральный уровень на комиссию сейчас выносим. <...> Сейчас все считают, ногами пошли проходить. С какого места развязку готовят. Принципиально мы считаем, что это сократит путь и упростит логистику».

Строительство, по словам С.Аксенова, не начнется в 2023 году. «В лучшем случае деньги получим на проект. <...> Эта дорога сократит сухопутный коридор сильно. Весь транспорт в направлении Крымского моста сможет двигаться по ней», — добавил С.Аксенов.

Маршрут через новые регионы России приобрел актуальность после того, как 8 октября 2022 года на Крымском мосту был совершен теракт. Перевозчики постепенно увеличивают интерес к сухопутному коридору, который связал Крым с другими субъектами Южного федерального округа. Как ожидают на полуострове, вскоре он станет одним из основных транзитных маршрутов. Он остается безопасным для водителей, с момента открытия по нему проехали уже более 70 тысяч единиц транспорта, при этом трафик постоянно растет.