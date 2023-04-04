Для реставрации Качинского «Дома со львами» нужна субсидия

Выявленный объект культурного наследия качинский «Дом со львами» собираются реконструировать, но для этого нужно получить субсидию. Об этом 4 апреля на сессии в Законодательном собрании Севастополя сообщила руководитель Севнаследия Ирина Масликова.

Она напомнила, что Дом со львами не так давно стал выявленным объектом культурного наследия. Подробно о процессе и обстоятельствах выявления объекта в 2020 году сообщала «Севастопольская газета».

«Там ситуация интересная: был разработан проект капитального ремонта, потом поступило обращение о том, что этот объект нужно включить в перечень объектов культурного наследия. Здание красивое, оснований не включать его нет. Даже то обстоятельство, что ранее была разработана проектная документация на капремонт», – сказала И.Масликова.

По ее словам, после включения здания в перечень выявленных объектов, разработанную проектную документация стало нельзя использовать. По этой причине сроки на реставрацию этого объекта теперь продлеваются.

«Пока будет запрошена субсидия,пока получим финансирование... В нашем городе провести реставрацию многоквартирного жилого дома без субсидирования нереально — нет таких сроков, за которые могли бы быть собраны эти деньги», – пояснила И.Масликова.

Она также отметила, что есть еще вопросы в оформлении первоначальных документов собственниками — не все собственники проживают здесь, не все собственники хотят реставрации, они боятся за свои балконы, за свои кондиционеры.

По словам И.Масликовой, пока даже не получено задание на проектирование.