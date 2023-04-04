Будут судить керчанина, сбившего двух мальчиков в сквере

В Керченский городской суд поступило уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя, который на BMW сбил двух детей в сквере и скрылся. Через несколько дней один из пострадавших мальчиков скончался в больнице.

ДТП произошло 18 января 2023 года. Водитель автомобиля BMW 740 совершил наезд на декоративную арку и двух детей семи и восьми лет, которые стояли на тротуаре. После чего, опасаясь привлечения к ответственности, оставил место происшествия. Позже его задержали и взяли под стражу. Оба пострадавших мальчика были госпитализированы. Один из них от полученных травм скончался в больнице 26 января, сообщили в пресс-службе Керченского городского суда.

В прокуратуре Республики Крым уточнили, что мужчина был лишен водительских прав и находился в алкогольном опьянении. Трагедия произошла в сквере в районе ул.Генерала Петрова. Автомобиль обнаружили сотрудники полиции, личность обвиняемого была оперативно установлена и его задержали.

В настоящее время виновнику аварии со смертельным исходом предъявлено обвинение в совершении нескольких преступлений. В том числе, ему придется отвечать за оставление в опасности сбитых им детей.