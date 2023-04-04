Береговые батареи очистят от мусора и объединят в единый турмаршрут

Общественная организация «Гренадер» объявила о запуске социального проекта «Южный щит России». Планируется привести в порядок все севастопольские береговые батареи и объединить их в единый туристический маршрут.

Начался социальный проект с субботника на форте «Северный». Наводить порядок помогали волонтеры, строители яхтенной марины и студенты вузов. Как рассказал руководитель СРОО СИН «Гренадер» Илья Давыдов, их общественная организация имеет опыт в проведении субботников. В частности, в прошлом и позапрошлом годах волонтеры четыре раза убирали казармы и территорию форта «Южный».

На первом этапе социального проекта, который реализуется при поддержке Росмолодежи, команда активистов и волонтеров будет расчищать батареи от бытового и строительного мусора и сразу же проводить экскурсии для тех, кто участвует в субботниках. На втором этапе планируется установить информационные стенды. Но перед этим общественники проконсультируются с Севнаследием.

«Параллельно идет разработка приложения дополненной реальности, которое покажет утраченные элементы исторических объектов. Каждый желающий, наведя свой телефон на QR- код, сможет увидеть вооружение, которое располагалось на этих батареях. Затем будет создана интерактивная карта с маршрутом, объединяющая все береговые батареи в единый маршрут», — рассказал И.Давыдов.