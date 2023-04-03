Застряли на Большой Севастопольской тропе

В воскресенье, 2 апреля, в 17.30 на пульт оперативного дежурного ГКУ «Спасательная служба Севастополя» поступило сообщение о двух туристах из Симферополя, которые не могли выбраться с маршрута Большой Севастопольской тропы из-за размытой дороги в районе села Терновка.

На помощь выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда. Из-за особенностей рельефа горно-лесной местности работы заняли более 12 часов и были завершены в 6.28 понедельника, 3 апреля. Спасатели эвакуировали пострадавших и доставили в безопасное место. Медицинская помощь туристам не потребовалась.

Спасательная служба Севастополя напоминает, что в случае непредвиденных ситуаций нужно звонить по телефонам: 112, 54-33-97; +7(978) 062-46-11; +7 (978) 377-74-21. Дежурство ведется круглосуточно.