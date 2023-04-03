Цену на проезд в компенсирующих автобусах при закрытии рейда снизят

Жителям Севастополя не придется добираться до дома и работы втридорога, когда рейд через бухту закрыт.

Поручение немедленно снизить цену проезда в коспенсирующих автобусах на Северную сторону дано 3 апреля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Он возмутился ценой на проезд в автобусах на Северную сторону, вводимых во время приостановки работы паромов и катеров.

«Еще раз напоминаю по поводу компенсирующих маршрутов во время остановки работы парома. Сделайте внутреннее субсидирование, не должен автобус стоить 100 рублей! Он должен стоить столько же, сколько поездка на катере», — обратился глава города к своему заместителя Павлу Иено.

При этом М.Развожаев напомнил, что это экстренная мера, а не постоянный маршрут, и вводится только в моменты перекрытия рейда.

«Поэтому стоимость конпенсационная должна быть адекватной той, которую люди заплатили бы при открытом рейде. Понятно, что это природные условия, но для этого мы компенсационные маршруты и создаем, чтобы облегчить людям жизнь, а за 100 рублей это весьма чувствительно. Чтобы со следующего такого маршрута цена была адекватной», — распорядился губернатор.

П.Иено ответил, что соответствующее поручение им уже дано.