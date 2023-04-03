Школы Севастополя планируют принять не менее 7 тысяч первоклассников

Прогнозные данные о приеме в первые классы на 2023-2024 годы на уровне 7 тысяч детей озвучил 3 апреля на аппаратном совещании в правительстве города и.о.обязанности директора департамента образования Максим Кривонос.

Зачислять будут двумя этапами

По его словам, принимать в школу первоклассников будут в два этапа: первый пройдет с 1 апреля по 30 июня.

Заявления будут приниматься, в первую очередь, от родителей детей, которые имеют первоочередное или преимущественное право по зачислению в школу, а также для детей, проживающих на закрепленной территории.

На втором этапе – с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября – будут принимать детей, не проживающих на закрепленных территориях. Именно тогда можно будет подать заявления в абсолютно любую школу, где есть свободные места.

Приказ о закреплении территорий издан 9 марта, он включает перечень школ с обозначением улиц и номеров домов, закрепленных за конкретной школой. а Данный документ размещен на сайте каждой школы, а также на портале Госуслуг.

На сайте же размещены госрегламенты с перечислением необходимого пакета документов для предоставления в школу вместе с заявлением.

М.Кривонос также пояснил, что для детей с преимущественным правом зачисления основным критерием является обучение в выбранной школе родных братьев и сестер. Первоочередным правом при зачислении в 1 класс также пользуются дети сотрудников полиции и военнослужащих.

Три способа подачи заявления

При подаче заявления может быть выбран один из трех способов: родителям можно самим принести документы в школу, подать заявление можно через федеральный портал Госуслуг (раньше можно было только через региональный), заявление можно подать через почту.

При подаче через портал Госуслуг заявитель сможет отслеживать статус движения документов через личный кабинет.

При подаче заявления в рамках первого этапа, приказ о зачислении в школу издается в течение трех рабочих дней после завершения приема, то есть с 1 по 5 июля.

Во втором этапе – с 6 июля в течение пяти рабочих дней после приема заявления.

На сайте каждой школы отражено наличие вакантных мест для приема или перевода ребенка, отражающие порядок приема детей в школу, сведения о закрепленных территориях, свободных местах в школе и контактные данные лица, ответственного за прием в данной школе.

Заявления подают по ночам, рано утром и в выходные дни

По информации руководителя гороно, с 1 апреля, как только открылся прием заявлений через порта Госуслуг, на 8.00 утра 3 апреля только через портал подано уже 1219 заявлений, что на 300 больше, чем за весь прошлый год, – рассказал М.Кривонос.

– Мы посмотрели время подачи, оно абсолютно разное: кто-то и в час ночи подавал, кто-то в шесть утра, кто-то в воскресенье, кто-то в субботу. Портал Госуслуг позволяет родителям в любое комфортное для них время подать соответствующее заявление, – сказал М.Кривонос.

По его словам, это явное преимущество, по сравнению с подачей в школе, возможной только в дни приема и только в рабочие часы.