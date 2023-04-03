По недострою на 4-й Бастионной пошли на мировую

В правительстве Севастополя заключили мировое соглашение по делу №А84-4929/2016 с ООО «Консоль ЛТД» и ООО «Строительная компания Консоль-Строй ЛТД».

Речь идет об объекте капитального строительства «Многофункциональный жилой комплекс со встроенно-пристроенными офисными помещениями, магазинами, паркингом по ул.Гоголя в Севастополе», расположенный по адресу: г.Севастополь, ул.Гоголя – ул.4-я Бастионная. Строительство ведет ООО «СК Консоль-Строй ЛТД».

Условиями одобренного 30 марта на заседании правительства мирового соглашения предусматривается, что в срок до 1 декабря 2023 года строительство объекта будет завершено. Таким образом первоначальный срок окончания строительства переносится, а также предлагается безвозмездно передать по акту передачи 17 квартир с отделкой «эконом».

Также в рамках данного мирового соглашения решено установить выплату неустойки до 31 августа 2023 года, а именно: не менее четырех квартир площадью не менее 45 кв.м каждая.

«Обратились с ходатайством еще в прошлом году по реализации мирового соглашения. Соответственно, за срок, в который мы его продлеваем, получаем дополнительные штрафные санкции в бюджет в виде квартир, которые будут передаваться в казну, — представил проект соглашения директор департамента по имущественным и земельным отношениям Александр Ксенофонтов.

Напомним, что суды по данному объекту ведутся с 2016 года. Их предметом является законность строительства, а также определение долей участников.

Сейчас в доме монтируют каркас четвертого этажа.