Плитку не уложили, а деньги получили

Руководитель одного из отделов ГБУ «Парки и скверы» допустил халатность при приемке работ по ремонту сквера им.Василия Бузина. Его уголовное дело расследовано и направлено в суд.

Контракт между ГБУ «Парки и скверы» и фирмой-подрядчиком на капремонт сквера в Севастополе по адресу: ул.Пушкина, 2/16, был заключен в июне 2020 года. Сотрудник подрядной организации предоставил начальнику отдела ГБУ «Парки и скверы» акты сдачи-приемки, в которых содержались заведомо недостоверные сведения об объемах выполненных работ. Руководитель отдела подписал акт, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю.

В пресс-службе прокуратуры Севастополя уточнили, что подрядчик не выполнил укладку покрытий, в том числе тротуарной плитки. Но деньги в размере более 2,1 млн рублей, тем не менее, фирме перечислили.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. На автомобиль обвиняемого наложен арест. В отношении должностных лиц фирмы-подрядчика материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.