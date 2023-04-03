Пенсионерка писала на заборах лозунги против СВО

В Севастополе полиция задержала женщину, несколько месяцев наносившую надписи на объекты городской инфраструктуры в Гагаринском районе.

Правоохранители выявили в нескольких телеграм-каналах информацию, что в парке Победы в Севастополе неизвестная женщина в ночное время нанесла краской политические надписи на торговые объекты.

В результате проведенных мероприятий оперативниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Севастополю совместно с сотрудниками регионального УФСБ было установлена, что надписи делает 58-летняя местная жительница. Ее задержали.

По словам пенсионерки, на протяжении последних нескольких месяцев в вечернее и ночное время она наносила надписи в знак своего несогласия с проведением Россией специальной военной операции на Украине, а также по иным политическим мотивам. Результат совей противоправной деятельности женщина фиксировала на телефон и отправляла дочери, проживающей за границей, для последующего размещения в украинских националистических телеграм-каналах.

Сотрудники полиции изъяли записи с камер видеонаблюдения и другие вещественные доказательства, подтверждающие причастность задержанной к правонарушению.

В настоящее время решается вопрос о привлечении ее к уголовной ответственности по статье «Вандализм», сообщили в персс-службе УМВД России по Севастополю.