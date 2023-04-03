Осетров стало меньше и они стали мельче

У берегов Крыма осетров мало, но они есть — такая информация содержится в исследовании, которое выложило Азово-Черноморское отделение Росрыболовства для общественных обсуждений.

Сколько всего осетров у черноморских берегов Крыма, сколько они весят и где обитают, рыбинспекторам пока не совсем понятно. «На данный момент оценить состояние популяций черноморских осетровых рыб невозможно. Данных, полученных в 2020-м и 2022 году недостаточно для расчета численности и промыслового запаса русского осетра в российском секторе Черного моря. Для этого необходимо выполнение полноценной учетной траловой съемки осетровых рыб в Черном море», говорится в исследовании, которое провели в Научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»)», говорится в документе, с которым ознакомилась «Севастопольская газета».

Полноценную траловую съемку по учету численности осетров в Черном море планируется провести только в 2024 году.

Численность осетров всё время сокращается

Известно, что в 2008 году средняя масса осетра русского в районе Крымского полуострова составляла 3,75 кг. И, судя по всему, снижение размера продолжалось последующие 10 лет. Впрочем, стало меньше и самих осетров русских. В 2008 году их численность составляла примерно 107 тысяч особей, в 2017 году — уже 31 тысячу. А в 2020 году во время исследований было выловлено всего девять особей размерами от 61 до 104 см и весом от 2,2 до 8,8 кг. Все они попались между мысами Кыз-Аул и Опук (юго-восток полуострова). У рыб взяли части плавников на анализ и выпустили их обратно в море.

Последняя траловая съемка состоялась в сентябре 2022 года на сейнере «Капитан Горбенко». Правда, исследованиями была охвачена только юго-восточная часть побережья Крыма и Феодосийский залив. Тогда в районе мыса Опук было замечено пять осетров, их средний вес составил чуть более двух с половиной килограммов.

Про севрюгу известно еще меньше

Кроме осетра русского, ученые при проведении исследований пытались добыть в Черном море у берегов Крыма и севрюгу. В 2008 году средняя масса выловленной рыбы составляла 2,81 кг, а ее численность в крымских водах оценивалась в 413 тысяч штук. В 2017 году численность севрюги уже оценивалась в 135 тысяч.

В октябре 2020 года в районе между мысами Кыз-Аул и Опук ученые безрезультатно пытались сетями хоть что-то поймать. А в сентятбе 2022 года при выполнении учетной траловой съемки по оценке запасов и эффективности размножения морских рыб в Черном море на СЧС «Капитан Горбенко» у восточного побережья Крыма был отмечен один экземпляр севрюги длиной 79 см и массой 1,2 кг.

Когда-то осетров добывали тоннами

В 1950-е годы в Черном море у берегов Крыма в Каркинитском заливе осетровых рыб добывали донными тралами с годовым объемом добычи до 500 тонн и более. В результате интенсивного тралового лова запасы осетра русского существенно снизились, и с 1961 года вылов стал производиться исключительно пассивными орудиями.

В 1993-2000 годах добыча осетровых видов рыб в Каркинитском заливе осуществлялась ставными неводами в объеме 0,2-4,0 тонны, говорится в документе.

В начале 2000-х промысловый вылов прекратился. Осетров ловили, но уже исключительно в научных целях. Впрочем, браконьеры все эти годы тоже не бездействовали: высоко ценится не только мясо осетровых, но и черная икра, количество которой перед нерестом составляет 25% от общей массы тела рыбы. В 2009 году Украина включила русского осетра Черного моря в свою Красную книгу, и его промысел был запрещен. В настоящее время Правилами рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна вылов осетра русского в российском секторе Черного моря также под запретом.

Всё хуже и хуже

В настоящее время состояние популяции осетровых рыб оценивается как неудовлетворительное. Это связано с несколькими проблемами. Объем вылова в 1995 году оценивался в 600 тонн и был в 12 раз выше официального вылова осетровых рыб в Черноморском бассейне всеми странами.

«Еще одна причина — изменение водного режима нерестовых рек и, как следствие, ухудшение условий воспроизводства в реках. Также сейчас наблюдается дефицит производителей для искусственного воспроизводства и изношенность воспроизводственных фондов», — считают ученые.

Кстати, согласно последним данным, средняя масса осетра русского в Северо-Восточном районе Черного моря (побережье Новороссийска, Анапы) в настоящее время составляет 4,49 кг.

Браконьеров ловят

Несмотря на запрет вылова осетров, браконьеры продолжают охотиться за этой ценной рыбой. В 2021 году пограничники задержали группу браконьеров с уловом 67 особей русского осетра. В августе прошлого года злоумышленникам присудили условные и реальные сроки и заставили выплачивать причиненные ущерб в размере 9,8 млн рублей.

Отметим, что новостей о попавшихся браконьерах в последнее время поубавилось. Можно допустить, что ковидные ограничения и запрет на выход в море из-за СВО сказались не только на легальном бизнесе. Тем не менее в пресс-службе погранслужбы Крыма «Севастопольскую газету» заверили, что мероприятия по выявлению браконьеров и сейчас продолжаются: ведется патрулирование акватории и работа с местным населением.