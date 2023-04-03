Какие законы вступают в силу в апреле
Дополнительные меры по защите владельцев материнского капитала при приобретении жилья, изменение требований к приему на госслужбу и другие нововведения апреля — в материале пресс-службы Государственной Думы России.
1 апреля
Защита владельцев маткапитала при приобретении жилья
Кредитные потребительские кооперативы и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, на погашение займов которых могут быть направлены средства материнского капитала, должны будут соответствовать требованиям Банка России. Такие кооперативы включат в специальный перечень.
Это связано с тем, что в этой сфере часто можно встретить нарушения: например, владельцу сертификата выдают займы на непригодное для проживания жилье по завышенной стоимости.
6 апреля
Безопасность на воде
При проведении культурно-массовых или спортивных мероприятий на внутренних водных путях (таких, например, как праздник «Алые паруса» или парусные регаты) в целях безопасности можно будет принять решение об ограничении или о запрете движения судов. Делать это будут по обращению организатора мероприятия.
19 апреля
Поддержка держателей ипотечных бумаг
Вступит в силу закон, защищающий держателей ипотечных бумаг в случае банкротства банка. В частности, денежные средства, входящие в состав ипотечного покрытия, должны будут находиться на специальном залоговом счете, открытом в одном из уполномоченных банков.
Ипотечные бумаги — это инструмент, который помогает снизить конечную стоимость ипотеки и увеличивает возможности банков по ее выдаче.
28 апреля
Электронное взаимодействие ведомств
Органы исполнительной власти смогут получить в электронной форме сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. В этом реестре находятся данные об актах гражданского состояния, например свидетельствах о рождении или о заключении брака.
29 апреля
Требования к приему на госслужбу
Вводятся понятия «профессиональный уровень», «оценка профессионального уровня», «область профессиональной служебной деятельности» и «вид профессиональной служебной деятельности». К функциям подразделения госоргана по вопросам госслужбы и кадров отнесены поиск и привлечение кадров, оценка профессионального уровня претендентов на замещение должности гражданской службы, а также проверка их соответствия квалификационным требованиям. Отменяется проведение квалификационного экзамена.