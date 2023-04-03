Дорожную разметку обновят к лету

Стертую дорожную разметку восстановят, а где ее не было, нанесут. На это из бюджета Севастополя выделят 14 миллионов рублей.

Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города ищет подрядчика на выполнение работ по обновлению дорожной разметки. «Подрядчик за свой риск, с использованием своих материалов обязуется осуществить выполнение работ по нанесению вновь и восстановлению изношенной горизонтальной разметки на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности города Севастополя», сказано в проекте госконтракта.

Согласно сметы, предполагается нанесение пистолетом-распылителем белой и желтой эмалью с микростеклошариками 10 тысяч метров линий дорожной разметки, 608 стрелок, 1075 квадратных метров цифр, букв и символов, дублирующих дорожные знаки. Способом холодного пластика вручную нужно нанести более 2,6 тысяч метров линий дорожной разметки.

Дорожную разметку должны обновить за три месяца.