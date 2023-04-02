Задержали троих пособников телефонных мошенников

Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, за несколько дней противоправной деятельности задержанные похитили по схеме «Ваш родственник попал в ДТП» более 1,2 миллиона рублей у шестерых пенсионеров.

Установлено, что ранее судимый 18-летний местный житель подыскал в мессенджере объявление о работе курьером телефонных мошенников и после обсуждения с анонимными кураторами условий, согласился стать участником преступной схемы. К пособничеству он также привлёк своего 21-летнего приятеля и с ним по указанию телефонных мошенников посещал пожилых граждан, которые будучи уверенными, что их близкие попали в ДТП, передавали курьерам крупные суммы денег.

Курьера задержали, когда он ехал в такси: сотрудники Управления уголовного розыска совместно с автоинспекторами ДПС ГИБДД остановили автомобиль. Его приятель был задержан чуть позже. У подозреваемых были изъяты около 400 тысяч рублей, похищенных у пенсионеров, а также иные вещественные доказательства преступления.

Сотрудники уголовного розыска задержали и 18-летнюю девушку, которая аналогичным образом трудоустроилась курьером мошенников и успела похитить более полумиллиона рублей у двоих пенсионерок, которых ее кураторы убедили, что их внучки стали виновницами ДТП.

В настоящее время все задержанные находятся под стражей. В отношении их возбуждены уголовные дела по ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.