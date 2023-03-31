Владельцу видеокамер фиксации нарушений ПДД не заплатят

Речь идет о заключении допсоглашения по концессионному соглашению от 14 октября 2016 года «О создании технологического комплекса элементов обустройства автомобильных дорог, предназначенного для обеспечения безопасности дорожного движения на территории города Севастополя», принятом 30 марта на заседании правительства города. Проще говоря, имеется в виду установка системы фотофиксаций нарушений ПДД — видео- и фотокамер на дорогах.

Саму тему концессии губернатор Михаил Развожаев назвал старой и больной.

Нынешний руководитель депратамента транспорта Станислав Таматаев озвучил суть документа, предлагающего уменьшить стоимость концессионного соглашения на 1,261 млрд рублей, что, по его словам, снизит нагрузку на городской бюджет.

«Город не будет концессионеру платить в связи с тем, что ожидаемые доходы от штрафов за нарушения ПДД с 2016 года в бюджет города не соответствовали размеру, установленному этим соглашением», — было заявлено С.Таматаевым в ходе заседания.

Концессионное соглашение между правительством Севастополя и компанией VessoLink в рамках программы по созданию аппаратного комплекса «Безопасные дороги Севастополя» было подписано в 2016 году на 12 лет. В течение восьми месяцев компания-концессионер должна была инвестировать в проект порядка 900 миллионов рублей. За эти деньги в Севастополе создавался региональный центр фото- и видеофиксации, куда стекается информация обо всех дорожных административных штрафах, который перейдет в собственность города, после его эксплуатации в течение 12 лет компанией-концесссионером.

Сейчас поступающие в бюджет города средства по оплате штрафов за нарушения, которые фиксируют видеокамеры, на 100% перечисляются ООО «Безопасные дороги Севастополя». Бюджету города от штрафов ничего не перепадает.