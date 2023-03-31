Виноделы собираются повысить производительность труда

В винодельческом хозяйстве «Золотая балка» при помощи бережливых технологий, без дополнительных финансовых затрат и инвестиций планируют минимизировать производственные потери.

Фирма «Золотая балка» первой в Севастополе стала участником национального проекта «Производительность труда», который реализуется совместно с экспертами Федерального центра компетенций, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«В 2023 году специалисты Федерального центра компетенций совместно с представителями винодельческого хозяйства уже начали плодотворную работу: от диагностики до реальных мероприятий. Эксперты помогают совершенствовать управление, логистику и сбыт продукции, внедрять технологию бережливого производства. В результате бизнес не только улучшает производительность труда, но и увеличивает доходы», — уточнил глава города.

Благодаря участию в нацпроекте севастопольская винодельческая компания рассчитывает увеличить качество и объемы выпускаемой продукции.

Чтобы присоединиться к национальному проекту «Производительность труда», предприятию нужно принадлежать одной из базовых несырьевых отраслей (обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство, торговля) и иметь выручку за предыдущий год от 400 млн рублей.