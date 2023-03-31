В полиции выявят талантливых фотографов

Участвовать в фотоконкурсе могут действующие сотрудники и ветераны органов внутренних дел, курсанты учебных заведений МВД, гражданские служащие и все желающие. Главное, чтобы фотографии соответствовали темам номинаций: «Гражданственность и патриотизм», «Наша профессия», «Портрет», «Спортивная фотография», «На шутливой волне», «Полиция глазами общества», «Устремленные в будущее».

«Компетентное жюри уделит особое внимание на работы в специальных номинациях, посвященных 100-летию со дня образования ВФСО «Динамо», патрульно-постовой службы полиции, службы участковых уполномоченных полиции, а также 60-летию со дня образования органов предварительного следствия в системе МВД России», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Работы принимаются до 1 августа. Их нужно предоставить в управление по работе с личным составом УМВД России по Севастополю. Предпочтение отдается фотоснимкам, выполненным во второй половине 2022 года и в 2023 году.

Уточняется и формат конкурсных фоторабот: они должны быть на цифровом носителе в формате «jpeg» первого сохранения с максимальным качеством; размер изображения не менее 4500 пикселей по длинной стороне, фотокачество 300 dpi, цветовое пространство «RGB», правильная ориентация горизонталь-вертикаль). Каждый файл должен содержать EXIF-данные: фамилию, имя, отчество автора, наименование органа, организации, подразделения МВД России, от которых заявлен участник, название фотоработы.

Победители первого регионального этапа примут участие уже во всероссийском этапе ежегодного конкурса.