Установили правила получения соцвыплат на покупку жилья в селе

Постановление, устанавливающее правила предоставления социальных выплат на строительство и приобретение жилья гражданам, проживающих на сельских территориях, приняты 30 марта на заседании правительства Севастополя.

Согласно этим правилам, социальная выплата на строительство и приобретение жилья гражданам предоставляется в размере не более 70% от расчетной стоимости строительства или приобретения жилья.

Право на получение социальной выплаты будут иметь граждане, постоянно проживающие на сельских территориях, и там же работающие.

«Трудовая и предпринимательская деятельность должна осуществляться гражданином непосредственно в организациях одной из сфер деятельности в течение не менее одного года. А самое главное, чтобы гражданин был нуждающимся в улучшении жилищных условий, – представила проект документа директор департамента сельского хозяйства, лицензирования и рынков Наталья Скорюкова.

Она также сообщила, что признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий осуществляется департаментом капитального строительства.

«Принятие порядка позволит в 2023 году сформировать потребность региона в федеральном финансовом обеспечении на 2024 год», – сказала Н.Скорюкова.

Из ее пояснения следует, что соцвыплаты может получить, например, приехавший на работу в сельскую школу учитель, если он будет признан нуждающимся в жилье.