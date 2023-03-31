Сквер у памятника «Покорителям космоса» сдадут к Дню космонавтики

Реконструкцию сквера на ул.Гагарина, у памятника «Покорителям космоса», подрядчик обещает завершить к 12 апреля.

Об этом 30 марта сообщил и.о.заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов.

— 12 апреля мы будем открывать этот сквер, — заверил чиновник, отвечая на вопрос «Севастопольской газеты», предпочтя уточнять, что сквер должны были сдать еще в декабре 2022 года.

Напомним, что на территории в один гектар за 68 млн рублей ООО «Авес-строй» проводит благоустройство. Там должны устроить теневые зоны и зоны отдыха, а также детскую площадку с акцентом на космическую тематику. Площадку, по просьбе жителей района, обещали несколько удалить от памятного знака «Покорителям космоса».

В рамках ремонта планировалось привести в порядок и сам памятник, устроив зеленую зону, удобную для церемонии возложения цвето, которую проводят каждый год на 12 апреля.

С утра 31 марта на стройплощадке, в отличие от предыдущих дней, много рабочих.