Севастопольские капоэйристы успешно выступили на чемпионате в Ялте

На открытом чемпионате Ялты и первенстве Ялты по капоэйре, состоявшемся 26 марта, севастопольские спортсмены завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали.

Соревнования проходили по нескольким возрастным категориям: 6-7, 8-9, 10-12 и 13-15 лет. В отдельном виде программы выступали спортсмены в категориях «мужчины ПРО» и «женщины ПРО». Кроме командных, были и выступления «соло».

Спортсмены представили несколько спортивных школ, в том числе четыре — из Севастополя, в том числе «Капоэйра team», которая на сегодня имеет 22 филиала по всему миру.

В категории «девочки 10-12 лет» золотую медаль завоевала Анастасия Переселенцева, лучшей среди девушек 13-15 лет названа Анастасия Пилипенко, а среди юношей той же возрастной категории – Максим Иванин.

Серебряные награды получили Ксения Савостина (8-9 лет), Виктория Соловьева (10-12 лет), Анна Девяткина (13-15 лет ПРО), София Машурова (13-15 лет).

Интересно, что А.Девяткина завоевала еще и золото в «соло», а также Кубок чемпионата за лучшую технику.

Кроме нее, в категории «соло» золото досталось К.Савостиной, А.Пилипенко, М.Иванину, Анастасии Переведенцевой, серебро – С.Машуровой и Артуру Велиллову, бронза – Кириллу Фадевнину, Егору Ятченко, Виктору Буштуеву, Максиму Савицкому. Кстати, М.Савицкий стал еще и бронзовым призером в категории «Мужчины ПРО».

– Мне приятно, что в числе призеров есть и мои воспитанники – это Виктория Соловьева, Егор Ятченко, Кирилл Фадевнин, – рассказал «Севастопольской газете» тренер школы «Капоэйра team» Андрей Пришва.

Напомним читателям, что капоэйра – это афро-бразильское единоборство, замаскированное под танец. Капоэйристы обмениваются ударами, делают перемещения, различные акробатические элементы. Со стороны может показаться, что они специально выполняют удары так, чтобы не задеть друг-друга.