Продолжаем жить без современной медицины и очистных сооружений

Готовность учреждений медкластера и канализационных очистных сооружений «Южные» составляет менее 10%. Такие данные представлены в отчете Контрольно-счетной палаты (КПС) Севастополя по итогам мониторинга исполнения федерального проекта «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя за 2022 год».

В отчете говорится, что по состоянию на 1 января 2023 года многопрофильный лечебно-диагностический корпус онкологического диспансера, за который подрядчику выплачен аванс в сумме 1,1 млрд рублей, готов на 7%. Отставание от графика строительства составляет 15 месяцев по причине низких темпов производства работ. В связи с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные материалы в 2021-2022 годах дважды производился пересчет сметной стоимости строительства, в этот период строительно-монтажные работы подрядчиком не выполнялись. В настоящее время проводятся работы по подписанию дополнительного соглашения к контракту.

На больницу скорой медицинской помощи подрядчик получил аванс в размере 3,5 млрд рублей, готовность — 9%. Выполнено устройство котлована и фундамента, армирование стен котлована. В настоящее время работы на объекте приостановлены. Отставание от графика составляет 10 месяцев. Как и с онкологическим диспансером, в 2020-2021 годах дважды перечитывалась стоимость строительства больницы, в связи с чем стоимость контракта увеличилась на 62%. Дальнейшее выполнение работ также требует подписания дополнительного соглашения.

Для строительства подстанции №1 ГБУЗС «Севастопольский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» на проспекте Победы подрядчику выплатили аванс в 105,8 млн руб. Объект готов на 32%. В настоящее время осуществляется корректировка рабочей документации.

На проектирование и строительство канализационных очистных сооружений «Южные» подрядчику выплатили аванс в 2,1 млрд руб. Их строительная готовность составляет 6%. Строительство ведется. На объекте выполняются работы по кладке внутренних стен и перегородок здания, обратной засыпке с уплотнением пазух котлована здания механической очистки сточных вод привозным грунтом. Производятся гидравлические испытания здания песколовки горизонтальной, наполнение водой до испытательной отметки, завоз грунта для устройства обратной засыпки разработанных котлованов сооружений, вертикальной планировки площадки.

В конце марта стало известно, что контракт на строительство КОС «Южные» между ГКУ «Единая дирекция капитального строительства» и ООО «Региональная строительная компания» продлили на один год, а финансирование — до конца 2025 года.