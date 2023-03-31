Площадь Восставших доремонтируют, а розы вернут по запросу жителей

Севастопольцы выражают обеспокоенность состояние этого объекта, который, как изначально декларировалось, должен был быть сдан до конца 2022 года.

Будет ли объект сдан первым кварталом 2023 года, и какова стадия его готовности по состоянию на 30 марта?

«У нас остался там один участок — центральная клумба. Сейчас произошла закупка цветочного оформления, будут смонтированы вертикальные и горизонтальные конструкции, завезен грунт. После этого мы ее откроем», – пообещал Е.Горлов.

По его информации, все это произойдет в ближайшее время.

На вопрос о судьбе установленных было на площади артобъектов – надписи «Севастополь 239, а также железной ивы, чиновник ответил, что их сейчас уже нет.

Что касается мест их дальнейшего размещения, ответил уклончиво: «Ну, где-то будут».

Еще один вопрос – о кораллового цвета розах, которые до реконструкции овального участка сквера на площади Восставших там росли. Этот уникальный в своем роде севастопольский розарий символизировал наступление лета и был его приметой.

«Если есть пожелание и желание жителей нашего города, они могут обратиться в ГБУ «Парки и скверы» и в департамент городского хозяйства, где мы составим необходимую дендроведомость и можем сделать высадку. Если эти розы нужны, вернут», – обнадежил Е.Горлов.

При этом он поинтересовался у других представителей СМИ, были ли на самом деле на площади Восставших розы, и услышав утвердительный ответ, пожал плечами.

Дабы развеять сомнения Е.Горлова, «Севастопольская газета» публикует фотографии, удостоверяющие факт цветения роз на площади Восставших.