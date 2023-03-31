Опаздывающие из-за снегопадов под Ростовом поезда «Таврия» введены в график

Все поезда «Таврия», которые были ранее задержаны в Ростовской области из-за непогоды, прибыли в пункты назначения или введены в график, сообщили 31 марта в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд сервис экспресс».

Ранее сообщалось о задержке пяти поездов из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым из-за снегопадов в Ростовской области. Время ожидания составляло до четырех часов. Это поезда: №8 Санкт-Петербург – Севастополь, №28 Симферополь – Москва, №170 Санкт-Петербург – Симферополь, №174 Москва – Евпатория.

«Все поезда «Таврия», задержавшиеся из-за сильного снегопада в Ростовской области, введены в график или прибыли в пункты назначения. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства», — цитирует ТАСС пресс-службу перевозчика.

При этом в компании напомнили, что при задержке поезда более чем на один час пассажир может сдать проездной документ без удержания сборов в билетной кассе станции посадки.

В четверг, 30 марта, на Ростовскую область обрушился снегопад, на федеральной автодороге М-4 «Дон» из-за непогоды образовались многокилометровые заторы. На заседании оперштаба по ЧС приняли решение об оборудовании пунктов обогрева для водителей. Заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков отмечал, что на трассе работает тяжелая техника, которая расчищает подступы к заблокированным автомобилям. Также в связи с непогодой несколько поездов задерживались в Ростовской области. В городе Шахты, Белокалитвенском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах введен режим ЧС.