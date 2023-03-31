Окончательную версию маршрутной сети представят в мае

Об этом журналистам рассказал и.о. директора департамента транспорта Станислав Таматаев перед тем как отправиться на расширенное заседание постоянного комитета по городскому хозяйству Законодательного собрания, где обсуждался вопрос изменения городской транспортной сети и куда представителей СМИ не допустили.

И.о. главы дептранса повторил ранее обнародованную губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и его заместителем Павлом Иено информацию, что проект новой маршрутной сети не будет принят, пока не пройдет публичного обсуждения.

Все началось с того, что в социальные сети выложили разработанный департаментом транспорта проект новой маршрутной сети, из которого исчезли 20 беспересадочных автобусных и троллейбусных маршрутов, в большинстве своем востребованных севастопольцами. Инициатива транспортных чиновников вызвала широкий и негативный общественный резонанс. И в кратчайшие сроки в правительстве города попытались отыграть ситуацию назад. Вот и С.Таматаев в очередной раз напомнил, что проектное решение по маршрутной сети отдано в администрации муниципальных образований, а также в законодательное собрание города для обсуждения. Заинтересованные севастопольцы могут туда прийти и внести свои предложения и замечания или отправить их по электронной почте.

— После того, как мы получим обратную связь из администраций муниципальных округов, в том числе от населения, все предложения и замечания мы тщательно проанализируем, примем ко вниманию и уже перейдем к созданию финальной версии, — пообещал С.Таматаев.

Затем проработанную версию обнародуют официально, еще раз соберут замечания от населения, внесут корректуру и выработают окончательное решение, которое и будет реализовано в 2024 году.

Новый проект — это видение департамента транспорта, которое основано на изучении транспортной ситуации на дорогах города.

— На сегодняшний день существует 128 городских маршрутов. По нашей версии в маршрутной сети изменяется движение 15 маршрутов, добавляется шесть и отменяется 20. Отмененным мы предлагаем альтернативу, — уточнил С.Таматаев.

По его мнению, вся проблема кроется в дублирующих маршрутах.

— Это безопасность, экономическая составляющая, эксплуатационные характеристики. Это снижает движение самого общественного транспорта, в том числе создает заторные ситуации. На участках, где несколько маршрутов совпадают и существует один заездной карман происходит затор транспорта. Такую ситуацию можно разрешить раздублировав маршруты, — уверен руководитель дептранса.

Он также призвал не бояться «пересадочности», потому что взамен будет предложена тарифная вилка — «бесшовная пересадка», по примеру автобусного маршрута №120, когда люди добираются до 5 км, а там бесплатно пересаживаются на другие автобусы.

Окончательная версия новой маршрутной сети будет готова в апреле-мае.