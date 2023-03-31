Написал песню о медсестрах прифронтового госпиталя

С начала СВО в России появились десятки песен и сотни стихотворений о событиях на Донбассе. Они посвящены военнослужащим, их женам и матерям, призывам прекратить войну. Севастополь тоже не стоит в стороне.

Недавно в группе Телеграм-канала волонтерского движения «ZащитникиV2022» появилась ссылка на песню «Госпитальная медсестра» Андрея Соболева.

«Эта песня о реанимационной медсестре полевого госпиталя. Она спасала жизни наших ребят в Сирии и Ливии, а теперь служит в зоне боевых действий», — написали волонтеры. И уверяют, что именно в этот госпиталь они возят гуманитарку.

По словам А.Соболева, который уже девятый год ездит на Донбасс с гуманитарной миссией, он часто бывает в больницах и госпиталях: передает продукты, медицинские изделия, лекарства и дает концерты. Каждый визит туда — это новые знакомства, «сотни человеческих судеб и сотни потрясающих историй».

— Судьба одной из медсестер, нашей землячки, меня буквально потрясла. «Сегодня многие говорят и пишут о героизме воинов, о роли и значении тыла, но хотелось, чтобы вспомнили и о них — врачах, медсестрах, чьи дети остались дома с мужьями, с бабушками, пока их мамы спасают раненых в госпиталях СВО, попросила она,— рассказал историю создания песни А.Соболев.

Он говорит, что образ медсестры, в итоге, получился собирательный. Песню он посвятил всем женщинам-медикам, которые заслуживают не меньшего уважения, чем другие герои спецоперации.

Среди множества произведений А.Соболева о СВО есть такие стихи о военных медиках:

Они лежат по пятеро в палате,

Но жаловаться грех на тесноту.

Ведь тут на символической зарплате,

Медсестры дни и ночи на посту.

Тут отрезают плоть и зашивают,

Иных короче делают на треть.

Тут безнадежные порою оживают,

А обнадеженные могут помереть.

Тут ночь длинна и день тут не короток,

И благо, что в палате не один.

Средь медсестер не разглядеть красоток,

Да и врачи из пожилых мужчин.

Всех развлечений — угадай, что будет

Cегодня на обед. На ужин что?

Печален этот строй больничных буден,

Ведь госпиталь совсем не шапито.

Гражданская больница не сравнима,

C узилищем, где ранен контингент.

И дело не в различиях режима,

А в том, что разный убыли процент.

Тут за потери не накажут строго,

Пожил после ранения — тоже в плюс.

Известно, все живем под властью Бога,

А тут еще врачам я помолюсь.

Кто жизнь не представлял себе иною,

Кто войн не перешагивал порог,

Кто хочет познакомиться с войною,

В военный госпиталь зайди хоть на часок.