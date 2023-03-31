Написал песню о медсестрах прифронтового госпиталя
С начала СВО в России появились десятки песен и сотни стихотворений о событиях на Донбассе. Они посвящены военнослужащим, их женам и матерям, призывам прекратить войну. Севастополь тоже не стоит в стороне.
Недавно в группе Телеграм-канала волонтерского движения «ZащитникиV2022» появилась ссылка на песню «Госпитальная медсестра» Андрея Соболева.
«Эта песня о реанимационной медсестре полевого госпиталя. Она спасала жизни наших ребят в Сирии и Ливии, а теперь служит в зоне боевых действий», — написали волонтеры. И уверяют, что именно в этот госпиталь они возят гуманитарку.
По словам А.Соболева, который уже девятый год ездит на Донбасс с гуманитарной миссией, он часто бывает в больницах и госпиталях: передает продукты, медицинские изделия, лекарства и дает концерты. Каждый визит туда — это новые знакомства, «сотни человеческих судеб и сотни потрясающих историй».
— Судьба одной из медсестер, нашей землячки, меня буквально потрясла. «Сегодня многие говорят и пишут о героизме воинов, о роли и значении тыла, но хотелось, чтобы вспомнили и о них — врачах, медсестрах, чьи дети остались дома с мужьями, с бабушками, пока их мамы спасают раненых в госпиталях СВО, попросила она,— рассказал историю создания песни А.Соболев.
Он говорит, что образ медсестры, в итоге, получился собирательный. Песню он посвятил всем женщинам-медикам, которые заслуживают не меньшего уважения, чем другие герои спецоперации.
Среди множества произведений А.Соболева о СВО есть такие стихи о военных медиках:
Они лежат по пятеро в палате,
Но жаловаться грех на тесноту.
Ведь тут на символической зарплате,
Медсестры дни и ночи на посту.
Тут отрезают плоть и зашивают,
Иных короче делают на треть.
Тут безнадежные порою оживают,
А обнадеженные могут помереть.
Тут ночь длинна и день тут не короток,
И благо, что в палате не один.
Средь медсестер не разглядеть красоток,
Да и врачи из пожилых мужчин.
Всех развлечений — угадай, что будет
Cегодня на обед. На ужин что?
Печален этот строй больничных буден,
Ведь госпиталь совсем не шапито.
Гражданская больница не сравнима,
C узилищем, где ранен контингент.
И дело не в различиях режима,
А в том, что разный убыли процент.
Тут за потери не накажут строго,
Пожил после ранения — тоже в плюс.
Известно, все живем под властью Бога,
А тут еще врачам я помолюсь.
Кто жизнь не представлял себе иною,
Кто войн не перешагивал порог,
Кто хочет познакомиться с войною,
В военный госпиталь зайди хоть на часок.