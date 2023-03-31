Курьер телефонных мошенников получал десятую часть добычи

В первые дни марта в Севастополе были зарегистрированы восемь случаев мошенничества под предлогом оказания помощи пожилым гражданам, родственники которых якобы стали виновниками ДТП с серьезными последствиями. Чтобы близким людям избежать уголовной ответственности, мошенники требовали у пенсионеров крупные суммы денег, которые необходимо было передать курьеру.

Оперативники установили, что к адресам проживания потерпевших приезжал и забирал деньги один и тот же человек. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого.

Установлено, что 53-летний мужчина в одном из мессенджеров нашел объявление о нелегальном заработке. Связавшись в переписке с куратором, он получил подробную инструкцию, как работать курьером телефонных мошенников, и дал свое согласие об участии в преступной схеме.

Мужчина на такси приезжал по адресам проживания потерпевших, забирал деньги и перечислял их на счета сообщников, получая при 10% от суммы.

У полиции есть основание считать, что потерпевшими от его противоправной деятельности стали восемь жителей Ленинского и Гагаринского районов Севастополя в возрасте от 81 года и старше. Общая сумма причиненного материального ущерба за два дня «работы» курьера составила 2,4 миллиона рублей.

Во время досмотра личных вещей задержанного изъяты похищенные обманом 130 тысяч рублей, которые он не успел перечислить своим сообщникам. Кроме того, в ходе осмотра его мобильного телефона обнаружены данные, подтверждающие его участие в мошеннической схеме.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 и 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации — хищения у граждан обманным путем более 250 тысяч рублей. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 6 лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности.

Соучастник мошенников — тоже преступник

Полиция Севастополя напоминает об уголовной ответственности за соучастие в мошенничестве.

В поисках быстрого и легкого заработка граждане могут поддаться соблазну и стать пособником мошенников, которые выманивают деньги у жителей города, в том числе у пенсионеров. Максимальная санкция за совершение преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество», предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.