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Коммунальное хозяйство Севастополя продолжат модернизировать

Хрулёва Инга

Проект модернизации коммунальной инфраструктуры Севастополя на 2023 год был одобрен 30 марта на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

«В ходе заседания было одобрено два проекта региональных программ модернизации коммунальной инфраструктуры — в городе Севастополе и Краснодарском крае. Их общая стоимость составит 15,3 млрд рублей, в том числе за счет федерального бюджета — 9,4 млрд рублей. Программы предусматривают обновление 36,2 км коммунальных сетей в Севастополе и одну тысячу км сетей в Краснодарском крае. В результате качество предоставляемых услуг ЖКХ планируется улучшить для 149 тысяч граждан», — сообщает пресс-служба кабинета министров РФ.

На заседании М.Хуснулин отметил, что в общей сложности в стране уже одобрено 80 проектов региональных программ модернизации коммунальной инфраструктуры стоимостью 171,6 млрд рублей (в том числе средства федерального бюджета — 106,1 млрд рублей).