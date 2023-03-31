Ищут подрядчика на реставрацию памятников Исторического бульвара

Музей обороны Севастополя ищет исполнителя на проведение работ по реставрации и приспособлению для современного использования 14 объектов культурного наследия, расположенных на Историческом бульваре.

Тендер на 133 млн рублей размещен на сайте госзакупок. Победителя определят 17 апреля.

Согласно техническому заданию реставрации подлежат объекты культурного наследия федерального значения, входящие в состав ансамбля мемориального комплекса памятников обороны Севастополя в 1854-1855 годах на Историческом бульваре: скульптурный памятник Ушакову; памятник воинам 4-го бастиона; воссозданные укрепления передового бруствера 4-го бастиона; мемориальное обозначение местонахождения батареи Костомарова; минная галерея и обломок скалы, выброшенный взрывом; памятник воинам Язоновского редута; мемориальные обозначения местонахождения батарей №20 Шихматова, №23 Лазарева, №53 Нарбута, №100 Бурлея, №115 Нарбута, №120 Манто; стела в память о пребывании на 4-й батареи Льва Толстого в 1855 году; скульптурный памятник Тотлебену и русским саперам.

Состояние памятников специалистами оценивается как удовлетворительное. Проектные работы выполнила фирма из Ленинградской области — ООО «РБМ Реконструкция».

По контракту в 2023 году пройдет основное финансирование реставрации. На этот первый этап выделено 131 млн рублей. Остаток в два миллиона должны освоить в 2024 году.

На Историческом бульваре расположены несколько мемориалов и памятных объектов, связанных с Первой обороной Севастополя, в том числе один из символов города — панорама. Реконструкция мемориального комплекса памятников обороны Севастополя 1854–1855 годов «Исторический бульвар» началась в 2018 году и до сих пор продолжается.

По словам директора Музея обороны Севастополя Михаила Смородкина, здание Панорамы «Оборона Севастополя» с отреставрированным полотном и предметным планом, а также Исторический бульвар с отреставрированными памятниками и обелисками откроют в 2025 году.

Реконструкция Исторического бульвара ведется с 2017 года.