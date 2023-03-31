Этим летом в лагерях отдохнут шесть тысяч севастопольских детей

Об этом на встрече севастопольской трехсторонней комиссии сообщил и.о. директора департамента образования Севастополя Максим Кривонос.

По его словам, в рамках реализации госпрограммы «Развитие образования в городе Севастополе» в 2023 году планируется оздоровление не менее 6 148 детей. По госзаданию в ГАУС «РДОЦ «Планета детства» — 3 120 детей; по путевкам в загородных детских лагерях для отдельных категорий детей — 2 573 детей; в лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений — 455.

Дополнительно за счет средств федерального бюджета планируется оздоровление 239 детей в детских оздоровительных центрах «Артек», «Смена» и «Орленок».

В летний период будут работать 11 центров детского отдыха – три детских лагеря: «Ласпи», «Горный» и частный лагерь «Алькадар», а также восемь пришкольных лагерей на базе школ № 11, 14, 17, 23, 57, 59, образовательного центра «Бухта Казачья и школы-интернат №1».

Кроме этого на конкурсной основе утверждены профильные смены в лагерях «Ласпи» и «Горный».

Также М.Кривонос разъяснил, процедуру подачи заявок на получение путевок.

Прием заявлений от родителей, законных представителей на получение путевки в детский оздоровительный лагерь для детей 1-13 категорий будет осуществляться через МФЦ и портал Государственных и муниципальных услуг. Подать заявления можно и непосредственно в районные управления департамента труда и социальной защиты населения (1-11 категории) и общеобразовательные организации (12-13 категории).

По данным и.о. главы депобразования, скорее всего, программа Президентского кешбэка в этом году запущена не будет. В связи с этим севастопольцы, чьи доходы соответствуют установленным критериям (не более чем 1,8 прожиточного минимума — среднедушевой доход семьи) могут обращаться за получением компенсации части стоимости детской путевки.

Всего на организацию отдыха детей и их оздоровления выделено около 506 млн рублей.

В 2023 году количество детей, проживающих в Севастополе и имеющих право на отдых и оздоровление составляет 44 024 ребенка, из которых 19 288 детей относятся к 1-11 категории и 24 736 детей к 12-13 категории (талантливые и одаренные дети — 23 349 и дети участников специальной военной операции — 1387).

В прошлом году за счет средств бюджета города отдолхнуло 5 062 ребенка.