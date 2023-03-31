Чтобы сироте выдали жилищный сертификат, пришлось менять закон

Жительнице Севастополя отказали в получении жилищного сертификата, который ей полагался как сироте. Помогла ей прокуратура, инициировав изменения в региональный закон.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя, с августа 2021 года заявительница 1999 года рождения вместе со своими детьми проживает в комнате общежития площадью 15 кв.м. Эту комнату из маневренного фонда ей временно предоставил департамент капстроительства. Но женщина относится к категории лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, и ей должны были выделить постоянное жилье.

До своего совершеннолетия сирота находилась под опекой у бабушки. В список на предоставление жилья ее включили в 2017 году, но в получении жилищного сертификата в городском правительстве ей отказали из-за того, что заявительница нигде не трудоустроена.

«В этой связи прокуратурой города разработан законопроект о внесении в закон изменений, расширяющих круг лиц, которые имеют право получить сертификат. Предложенные прокуратурой изменения внесены в региональное законодательство», — рассказали в пресс-службе.

В результате молодая женщина получила сертификат на сумму 4,5 млн рублей для приобретения собственного жилья.