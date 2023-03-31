Артистично попросился обратно за решетку

Ранее судимый севастополец демонстративно обворовал супермаркет, чтобы привлечь внимание полиции. Так он пытался вновь оказаться в тюрьме.

В супермаркете мужчина лихорадочно наполнял тележку товарами, брал их с полок без разбора. К шоколадным конфетам, восточным сладостям, нескольким пачкам дорогостоящего кофе и чая, предметам личной гигиены и косметики он добавил упаковки с одноразовой посудой, хозяйственный инвентарь и многое другое. С переполненной тележкой «покупатель» демонстративно прошел мимо кассы и стал неторопливо раскладывать неоплаченный товар в пакеты.

Сотрудники магазина нажали «тревожную» кнопку. Прибывшие на вызов патрульные Росгвардии задержали злоумышленника, который терпеливо ждал правоохранителей.

Позже мужчина пояснил, что вернулся из мест лишения свободы, но растерялся, начал выпивать и употреблять наркотики. Потом принял решение: вернуться обратно за решетку. Мол в заведениях пенитенциарной системы ему было намного комфортнее, чем на свободе.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый был доставлен в отделение полиции, сообщили в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю.