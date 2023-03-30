Звание Почетный гражданин Севастополя хотят присвоить паралимпийцу Андрею Граничке

Это единтвенный кандидат на почетное звание в этом году, так как на 15 марта, а это последний срок, других предложений не поступило.

А.Граничка — спортсмен ГБУ «Центр адаптивного спорта «Инваспорт». «Севастопольская газета» поговорила с его тренером Ириной Мащенко.

— Безусловно, Андрей заслужил это высокое звание, которое одновременно является оценкой работы нашего центра. Андрей — большой труженик, он много работает, ему многое приходится преодолевать. На его счету — чемпионство и призерство на Паралимпийских играх, он — многократный чемпион мира и Европы, неоднократно представлял наш город на Всероссийских соревнованиях, — рассказала И.Мащенко.

По ее словам, А.Граничка сейчас готовится к серьезным соревнованиям, тренировки проходят в бассейне севастопольского филиала МГУ.

— Только что вернулись с чемпионата России, который проходил в Краснодаре. Сейчас начинаем готовиться к летним паралимпийским играм, которые пройдут в городе Дзержинске. Это будут соревнования, альтернативные чемпионату мира. Действия Междурнародного Олимпийского комитета мы не поддерживаем, тем более после выдвижения им недавних абсолютно невыполнимых требований. Думаю, все теперь будет происходить в нашей стране и с нашими дружественными партнерами, — пояснила тренер.

И.Мащенко также сообщила, что на сегодня вопрос тренировок в Севастополе для спортсменов инваспорта решился, взаимопонимание с директором бассейна МГУ найдено. Однако теперь перед центром поставлены новые вызовы, связанные с переподчинением организации департаменту образования.

— Мы еще не знаем, ждут ли нас какие-то перемены и что надо будет предпринять, чтобы нам не остаться без бассейна. Пока мы работаем по временной схеме, но что будет с сентября, еще не известно, — продолжила И.Мащенко.

Она также сказала, что спортсмены с нетерпением ожидают введения в эксплуатацию бассейна в Загородной балке и очень надеются, что Центру инваспорта предоставят возможность тренироваться в нем.

Последний раз звание «Почетный гражданин Севастополя» было присвоено в мае 2016 года Президенту России Владимиру Путину. После этого званий никому не присваивали, а только лишали: в 2022 году из Почетных граждан Севастополя исключили бывшего президента Украины Леонида Кучму.