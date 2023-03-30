Житель Подмосковья организовал нарколабораторию в Севастополе

Севастопольский городской суд приговорил к 13 годам лишения свободы мужчину, который организовал лабораторию по производству наркотиков. Он арендовал дом на ул.Ковпака и активно пользовался поддельным удостоверением следователя.

С мая по сентябрь 2022 года в сговоре с иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, 33-летний житель Московской области оборудовал «лабораторию» по изготовлению наркотиков. Он производил мефедрон и амфетамин и хранил прекурсоры для их производства. Кроме того, мужчина вырастил коноплю, высушил и измельчил для дальнейшей продажи, сообщили в прокуратуре Севастополя.

Во время обыска в арендованном доме также было обнаружено поддельное служебное удостоверение следователя ГСУ СК России по Москве, килограмм наркотиков и психотропных веществ и более килограмма прекурсоров.

Отбывать наказание производитель наркотиков будет в колонии строго режима.