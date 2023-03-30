Суд запретил строить гостиницу в Омеге

Гагаринский районный суд Севастополя запретил строить гостинично-развлекательный комплекс в бухте Круглая (Омега). Незаконная стройка началась в ноябре прошлого года, но у застройщика нет необходимых документов.

С иском в суд о запрете строительства до получения необходимой документации обратилась прокуратура Гагаринского района, которая провела проверку на основании публикаций СМИ и обращений местных депутатов. Беспокойство общественности вызвала развернувшаяся в Омеге стройка.

В ходе проверки было установлено, что в феврале 2019 года департамент по имущественным и земельным отношениям Севастополя заключил с юридическим лицом договор аренды земельного участка площадью 800 кв. м на девять лет. Участок имел вид разрешенного использования «для строительства и обслуживания торгового комплекса». В июле того же года права и обязанности по договору арендатор передал ООО «Гостинично-развлекательный комплекс «Омега», сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Стройка началась осень прошлого года, но оказалось, что застройщик не получил необходимые документы. Ранее через суд прокуратура добилась приостановки работ в качестве обеспечительных мер. Кроме того, компания была оштрафована на 250 тысяч рублей.