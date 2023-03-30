Поджигатель военкомата приговорен к 10 годам лишения свободы

Верховный суд Крыма приговорил к 10 годам лишения свободы местного жителя, который пытался поджечь военкомат в Симферополе в мае прошлого года, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

«Приговором Верховного суда Республики Крым он был признан виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений. По совокупности преступлений <...> ему окончательно назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в размере 70 тыс. рублей. Местом отбывания наказания суд определил: первые три года — в тюрьме, оставшейся части срока лишения свободы — в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Уточняется, что житель Крыма был противником проведения специальной военной операции. В мае 2022 года он совершил диверсию путем поджога военного комиссариата в Симферополе с целью подрыва обороноспособности и экономической безопасности РФ. Также он готовился взорвать пути железнодорожного сообщения, для этого он приобрел противотанковую мину и детально изучил железнодорожный мост, чтобы скрытно заложить там взрывное устройство.

В июне 2022 года мужчина был задержан сотрудниками управления ФСБ России по Республике Крым. У него были изъяты взрывные устройства. Свою вину подсудимый признал частично.